Иркутянка подарила хоспису картины 17:42, 25 марта 2019 г.



Картины для тех, кого нельзя вылечить, но можно избавить от боли и страданий. Ксения Бондарева столкнулась с паллиативной помощью для родного человека. И в благодарность подарила хоспису коллекцию фотографий и картин Иркутских художников.

Теперь больничные коридоры превратились в путеводитель по Байкалу.

Любовь Дёмина, медицинский психолог: «Когда человек сталкивается с неизлечимой болезнью один на один, у него происходит резкая переоценка его приоритетов. И это, как бы ни парадоксально, позволяет улучшить качество его жизни в отведённый ему отрезок времени».

Здоровому человеку трудно понять, насколько может быть важен хорошо работающий пульт от телевизора или простое человеческое внимание. Для пациентов Центра паллиативной медицины все по-другому.

Пациенты хосписа ютятся в старом деревянном здании. И любая помощь для них бесценна. А картины стали подарком от человека, который не равнодушен к чужой беде.