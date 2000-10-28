28-летняя Анна Щёкина победила на досрочных выборах мэра Усть-Илимска 17:37, 25 марта 2019 г.



Победу на выборах одержала Анна Щёкина. Анне Щёкиной 28 лет она домохозяйка, возглавляет Усть-Илимское отделение ЛДПР и является помощником депутата Государственной Думы. Она набрала более 9 тысяч голосов избирателей, это около сорока четырех процентов.

На втором месте – Сергей Зацепин от «Единой России», у него семь 7750 голосов, на третьем – продавец Ирина Кондратьева из «Справедливой России». В выборах приняли участие более 30 процентов избирателей. Жители города выбирали мэра из четырех кандидатов. Внеочередные выборы были назначены в связи с отставкой мэра Усть-Илимска Вакиля Тулубаева в январе 2019.