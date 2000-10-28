Академия наук и Министерство образования откроют школы для одаренных детей 16:10, 25 марта 2019 г.



Специальные школы с научным уклоном планируют открыть в Иркутской области. В них будут преподавать действующие учёные и преподаватели вузов. Всё это для того, чтобы как можно раньше выявить детей, склонных к естественным наукам.

Елена Апанович, зам. министра образования Иркутской области: «Это работа с одарёнными детьми на уровне профильных классов, углублённого изучения каких-то дисциплин, реализация различных научно-исследовательских проектов, ранняя профориентация детей и так далее. Работа с педагогическим коллективом - это повышение квалификации профессорско-преподавательского состава».

Игорь Бычков, региональный координатор проекта "Опорные школы", представитель РАН: «Помимо материально-технической базы обсуждается вопрос о том, чтобы, в том числе, и установить повышенный уровень оплаты труда для привлечения более высококвалифицированных специалистов из академии наук и из вузов. То есть довести среднюю зарплату в школах такого типа до 200% по региону».

Всего в регионе откроют три таких заведения. В этом проекте будут участвовать только 32 региона России. Создадут умные школы на базе действующих лицеев. Дети будут проходить специальный отбор и по окончании обучения смогут продолжить образование в профильных вузах, вести научную деятельность. Кроме Иркутска повезло ещё Братску. Конкретных сроков запуска программы пока не сообщают.