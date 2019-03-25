Форум "Мир в руках женщины" прошел в Иркутске 16:02, 25 марта 2019 г.



Первый городской форум «Мир в руках женщины» прошел в Иркутске. Представителей прекрасного пола ждали дискуссии на темы семейного права, финансовой грамотности для молодой семьи, правовой защиты детей и родителей, семейной психологии.

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Также для гостей подготовили выставку прикладного искусства, рукодельницы поделились секретами и провели мастер-классы по рукоделию.

Ольга Макарова, преподаватель центра образования №47:«Принести людям радость своими куклами, своим творчеством, поделиться тем, что я умею, преподав мастер-класс и хорошим настроением поделиться».

На празднике побывали больше пятисот иркутянок. Форум "Мир в руках женщины" организовало общественное движение "Женсовет". Инициативу поддержал мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска: «У нас в городе активно развивается женское движение, растет число общественно значимых социальных проектов, реализуются при поддержке и с помощью женщин. Под вашим мудрым и чутким руководством работают ТОСы, ветеранские организации, национальные и общественные объединения».

Участницы призвали всех иркутянок делать город уютнее и лучше.