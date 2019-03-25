В Иркутске открылся бэби-театр 15:55, 25 марта 2019 г.



Пчелки, птички и солнышко - театр для самых маленьких зрителей открылся в Иркутске. В драматическом театре имени Охлопкова состоялся первый спектакль бэби-театра "Утро на лесной полянке". Формат совершенно новый для Иркутска.

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Бэби-театр появился в Италии двадцать лет назад и уже завоевал популярность в западной части России. Представление - не просто спектакль с интермедией, малыши сами принимают участие в происходящем на сцене.

Евгений Солонинкин, заслуженный артист РФ, режиссер: «Тактильность детей, слух и восприятие цвета - вот три основные составляющие, которые используются в бэби-театрах. Сюжет они еще не воспринимают, а воспринимают только на ощупь, слушают и воспринимают свет-цвет».

Помогли пчелкам собрать нектар, стали бабочками, собрали грибы, отличая съедобные от несъедобных. Через тактильные ощущения и интерактив малыши познают окружающий мир. Артисты в спектакле - профессиональные педагоги.