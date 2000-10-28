День птиц отметят в Ботаническом саду 15:30, 25 марта 2019 г.



День птиц отметят в Иркутске. На праздник приглашают в Ботанический сад 31 марта. Гостей ждут экскурсии по дендрарию, во время которых можно будет понаблюдать в бинокль за птицами, о них расскажут орнитологи.

Также посетителей ждут лекция о птичьих песнях и мастер-класс, на котором научат делать сувениры. Программу проведут сотрудники "Заповедного Прибайкалья". Праздник организуют накануне Международного Дня птиц, его отмечают 1 апреля.