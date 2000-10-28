Автобус ушел в кювет на улице на Лермонтова 15:26, 25 марта 2019 г.



В Иркутске рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет. На улице Лермонтова произошло ДТП с участием нескольких машин. Предполагаемым виновник аварии - водитель автобуса, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Автоинспекторы установили, что автобус № 7 на высокой скорости столкнулся с двигавшейся попутно «Газелью» и задел легковую машину. В результате автобус снес ограждение и съехал в кювет, когда в салоне находились три человека. Никто не пострадал.