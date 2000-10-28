Россияне получат льготы за перевод автомобилей на газ 16:19, 19 марта 2019 г.



Россияне получат льготы за перевод автомобилей на газ. Минэнерго разработало программу «Развития рынка использования газобаллонного оборудования».

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Предварительный размер максимальной субсидии за легковую машину от 27 до 90 тысяч рублей. Для легкого коммерческого транспорта госдотацию на переоборудование определили в размере 48 тысяч рублей. Для автобусов и грузового транспорта свыше 110 тысяч рублей. В целом, процедура остается сложной: водителям нужно получить свидетельства, заключения и справки. Возраст машин не должен превышать пяти лет. Сейчас переоборудование легковой машины стоит около 25 тысяч рублей. При этом госпошлина в ГИБДД - 800 рублей.