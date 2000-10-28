Россияне получат льготы за перевод автомобилей на газ
16:19, 19 марта 2019 г.
Россияне получат льготы за перевод автомобилей на газ. Минэнерго разработало программу «Развития рынка использования газобаллонного оборудования».
Предварительный размер максимальной субсидии за легковую машину от 27 до 90 тысяч рублей. Для легкого коммерческого транспорта госдотацию на переоборудование определили в размере 48 тысяч рублей. Для автобусов и грузового транспорта свыше 110 тысяч рублей. В целом, процедура остается сложной: водителям нужно получить свидетельства, заключения и справки. Возраст машин не должен превышать пяти лет. Сейчас переоборудование легковой машины стоит около 25 тысяч рублей. При этом госпошлина в ГИБДД - 800 рублей.