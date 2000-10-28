В обновленном усольском роддоме уже родились 14 малышей 16:15, 19 марта 2019 г.



15 детей появились на свет в стенах обновленного Усольского роддома всего за одну неделю. Восемь девочек и шесть мальчиков стали, в буквальном смысле, первыми посетителями медицинского учреждения.

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В одной из семей в этом родильном доме приняли уже седьмого ребенка. Еще три года назад Усольский роддом был на грани закрытия. Власти решили его реорганизовать. Там уже полностью готовы к приему пациенток. Установили новое оборудование. На работу в родильный дом удалось привлечь 8 новых специалистов. В штате теперь есть дополнительно неонатологи, реаниматологи, акушеры-гинекологи, врачи УЗИ.