100 кг дражированных семян высеят на месте лесных пожаров 15:21, 19 марта 2019 г.



Дражированные семена высадят на месте лесных пожаров в Иркутской области. Причём сделают это с самолёта. В этом году посев хотят провести в Братском и Усть-Илимском районах на площади около 400 гектаров.

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Семена хвойных растений предварительно покрывают оболочкой из биологически активных компонентов. Она растворяется в почве и обеспечивает растение подпиткой и защитой. Всего планируют высеять 100 килограммов дражированных семян и ещё три центнера простых.