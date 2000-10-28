Отменить НДС на покупку золота предложил премьер-министр Дмитрий Медведев 15:19, 19 марта 2019 г.



Налог на золото собирается отменить Минфин России по поручению премьера Дмитрия Медведева.

Агентство Рейтерс со ссылкой на источники в Кабмине сообщает, что идет дополнительная проработка вопроса о целесообразности отмены НДС на драгоценные металлы при продаже физическим лицам. Срок исполнения поручения до 1 апреля 2019 года. Ранее уже говорилось, что Минфин намерен предложить правительству полную отмену НДС для золота — и для инвестиционного, и для ювелирного.