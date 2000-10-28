Участника террористического движения выгнали из России 15:14, 19 марта 2019 г.



Выгнали из России и запретили въезд в страну на ближайшие 50 лет. Жителю Братска гражданину республики Кыргызстан Исломжону Ахмедову объявили прокурорское предостережение - нельзя нарушать законодательство.

Ахмедов пытался выехать в Сирию для участия в деятельности ИГИЛ - запрещенной в России международной террористической организации. Мужчина поддерживал связь с вербовщиками. По решению Братского городского суда Ахмедова уже выдворили за пределы России. Кроме того, ФСБ выявила еще одного братчанина, который участвует в деятельности террористов. Это гражданин республики Таджикистан Абдушахид Турсунов. С 2015 года он в международном розыске.