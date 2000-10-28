9 человек пострадали за сутки от мошенников в Иркутской области 13:30, 19 марта 2019 г.



Мошенники активизировались в Иркутской области. Только за последние сутки их жертвами стали 9 человек.

Более 600 тысяч рублей перевела аферистам 76-летняя иркутянка. Пенсионерка разместила объявление о продаже гаража на одном из популярных интернет-ресурсов. Откликнулись псевдопокупатели и якобы перевели женщине предоплату. Которую затем попросили срочно вернуть.

В другом случае пожилая супружеская пара стала жертвой афериста, который представился работником социальной службы. Он пообещал помочь в оформлении документов для получения надбавки к пенсии. Доверчивые граждане пригласили его домой, а когда отвлеклись, злоумышленник похитил у них 15 тысяч рублей и сотовый телефон.