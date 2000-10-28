Спортобзор 13:28, 19 марта 2019 г.



Спортсменки Иркутской области стали бронзовыми призерами чемпионата России по вольной борьбе. Соревнования проходили в Улан-Удэ.

В весовой категории до 55 килограммов третье место заняла уроженка Тулуна Елизавета Чеснокова. Победу одержала Нина Менкенова из Бурятии. В весовой категории до 72 кг бронзовую награду выиграла еще одна спортсменка из Иркутской области Валентина Тохтоева. Как отметил тренер спортсменок, на чемпионате России девушки выполнили нормативы мастера спорта России.

Иркутский спортсмен Сергей Ярулин взял золото на первенстве Европы по боксу среди юниоров девятнадцати и двадцати двух лет, которое проходило во Владикавказе. В соревнованиях приняли участие 240 боксёров из 39 стран. Сергей Ярулин выступил в весовой категории до 56 килограммов и провёл пять боёв. В предварительных поединках Сергей выиграл у спортсмена из Испании, Франции, Италии и Грузии. В финале Сергей Ярулин боксировал с Бояном Асеновым из Болгарии. Первый раунд получился равным, а во втором и третьем Сергей доказал свое преимущество и стал победителем.

Завоевала бронзовую медаль на первенстве Европы по пулевой стрельбе уроженка из Иркутской области Надежда Колода. Первенство, в котором принимают участие около шестисот стрелков из 46 стран, проходит в Хорватии. В стрельбе из пневматического пистолета на 10 м иркутянка выступила с результатом 385 очков, что является нормативом мастера спорта международного класса. На первенстве Европы у Надежды впереди ещё два старта.