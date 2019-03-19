Владимир Путин подписал законы о "Фейках" и неуважении к власти 13:24, 19 марта 2019 г.



Владимир Путин подписал законы о фейковых новостях и неуважении к власти. Первый закон запрещает гражданам, блогерам и средствам массовой информации публиковать в интернете недостоверные сведения. А второй вводит наказание за публикацию информации в неприличной форме, выражающую неуважительное отношение к органам государственной власти.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Закон о фейковых новостях предусматривает штрафы до 5 тысяч рублей для физических лиц и до одного миллиона для юридических. Нарушение закона о неуважительном отношении к власти приравняют к мелкому хулиганству. Законопроекты вызвали бурные дискуссии в обществе. Ранее совет по правам человека просил президента не подписывать оба закона и отправить их на доработку.