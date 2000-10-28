Девять театральных историй расскажут иркутянам на "Прогулках по старому Иркутску" 13:22, 19 марта 2019 г.



Десять историй про театр расскажут на "Прогулках по старому Иркутску" в рамках книжного фестиваля "Книгамарт". Участникам прогулок расскажут об иркутских театрах, легендарных артистах, гастролях, отношениях между актерами и, конечно, удивительные театральные байки.

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Герой первой встречи - Юрий Пархоменко. Алексей Петров, организатор "Прогулок по старому Иркутску": «Мы встречаем директора Иркутского драматического театра 1969 года Юрия Семеновича Пархоменко, который был директором театра полвека назад. И он расскажет о том, как Саша Вампилов, молодой юный мальчик, пришел к нему. Вот так же сидел, как мы сидим сейчас с Колей, и как они обсуждали постановку "Старшего сына" на сцене Иркутского драматического театра». Мероприятие пройдет 24 марта в библиотеке имени Молчанова-Сибирского.