Иркутяне жалуются на качество мебели и обуви 17:33, 12 марта 2019 г.



Иркутяне жалуются на качество мебели, обуви и других непродовольственных товаров. А еще говорят о том, что их обвешивают, обманывают и обсчитывают. Жалобы в Роспотребнадзор поступили на финансовые услуги банков.

Нина Астраханцева, начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Иркутской области: «Нарушение требований банковского законодательства. 277 обращений, по 34 были проведены надзорные мероприятия и вынесено 40 постановлений о привлечении к административной ответственности юридических лиц в виде штрафов на сумму 500 000 рублей»

В управлении Роспотребнадзора отметили, больше всего правонарушений приходится на сферу розничной торговли. Появились и новые виды жалоб - не устраивает качество проведения массовых шоу и культурных мероприятий.