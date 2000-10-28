Основательница музея кукол вышла в одиночный пикет 17:29, 12 марта 2019 г.



Иркутянка вышла в одиночный пикет на площади Сперанского. Основательница частного музея кукол Оксана Токмакова из поселка Листвянка была оштрафована за нецелевое использование собственной земли.

По ее словам, участок земли оформлен под личное приусадебное хозяйство. В доме находится большая выставка кукол советского производства. При этом Оксана Токмакова официально зарегистрировала индивидуальное предприятие с разрешенным видом деятельности "работа музеев". По ее словам, все вырученные от музея деньги уходят на содержание помещения, налоговые, пенсионные и другие отчисления. Однако государственный кадастр недвижимости Иркутской области привлек ее и мужа к административной ответственности. Выписали штраф в 10 тысяч рублей каждому и заставили прекратить работу музея.