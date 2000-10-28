Фестиваль скандинавской ходьбы прошел на Байкале 17:25, 12 марта 2019 г.



Фестиваль скандинавской ходьбы прошёл на Байкале. В нём участвовали более 150 человек. Это практически в два раза больше, чем в прошлом году. Мероприятие под названием «Сарминский лёд» проходит уже 4й год подряд.

Приехали ходоки из Иркутска, Ангарска, Слюдянки, Байкальска, Улан-Удэ и Москвы. Спортсмены преодолевали дистанции в 5 и 10 километров. Победительницей ходьбы на пять километров среди женщин старше 70 лет стала Альвина Кодачигова из Иркутска. «Серебро» – у ангарчанки Тамары Кукс. «Золото» среди мужчин завоевал Геннадий Колодин из Улан-Удэ. Второе место у Олега Молчанова из Слюдянки.