Иркутск готовится к пожароопасному сезону 17:15, 12 марта 2019 г.



Иркутск начинает готовиться к пожароопасному периоду. В этом году он начнётся раньше из-за небольшого количества снега и раннего прихода весны. С начала года коммунальщики занимаются очисткой подвалов и чердаков в многоквартирных домах, контролируют состояние аварийных зданий.

На отдельном счету частный сектор и садоводства. А с середины апреля начнут очищать от мусора городские леса. В Иркутске создадут 100 специальных противопожарных групп, они будут патрулировать участки, сообщать о возгораниях, ликвидировать пожары.