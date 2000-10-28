Спортобзор 17:05, 12 марта 2019 г.



«Байкал - Энергия» вышла в полуфинал чемпионата России по хоккею с мячом. Третий матч четвертьфинальной серии стадии плей-офф чемпионата России завершился со счётом 4:3 в пользу бело-синих.

«Байкал - Энергия» принимала «Водник» из Архангельска. Первый матч в Архангельске «Водник» разгромил «Байкал - Энергию» со счётом 9:3. Два следующих матча прошли в Иркутске. «Байкал - Энергия» дважды победила и вышла в полуфинал, где её соперником будет лидер первенства «СКА - Нефтяник» из Хабаровска.

Серебро привёз тхэквондист из Иркутска. Роман Кузнецов успешно выступил на рейтинговом турнире по тхэквондо в Любляне. Спортсмен выиграл четыре боя в весовой категории свыше 87-ми килограммов и только в финале уступил россиянину Рафаилу Аюкаеву из Самары. В конце марта он примет участие в международном турнире в Гамбурге, который является решающим для отбора на чемпионат мира по тхэквондо.

Семь медалей привезли самбисты Приангарья на втором этапе IX летней Спартакиады. Среди юношей золото привезли иркутянин Егор Пенькович и шелеховчанин Санжарбек Темиров. Серебряную медаль взял иркутянин Александр Антонюк, бронза у усольчанина Степана Князева. У девушек серебряные медали получили иркутские спортсменки Яна Антонюк и Евгения Ханхалаева. Бронзовым призером стала Евгения Гордеева из Слюдянки. По итогам соревнований сборная Иркутской области по самбо заняла пятое командное место из 10 команд. Впереди финальные соревнования в Чебоксарах.