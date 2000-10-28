Конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо" прошел в Иркутске 17:00, 12 марта 2019 г.



Слёт юных помощников Госавтоинспекции стартовал с флешмоба. Четыре участника от каждой школы Иркутска соревновались за звание лучшего инспектора. Школьники играли в квест. Лучших наградили памятными значками.

Виталий Барышников, и.о. заместителя мэра по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска : «Их бабушки начинали когда-то. Бабушки и дедушки. А сегодня уж внуки участвуют в этом движении, помогают. Во- первых, сами знают правила, помогают своим сверстникам знать правила и соблюдать их».

Подобное мероприятие проводится в Приангарье ежегодно. Его главная цель привлечь внимание к проблеме детского травматизма, а также заинтересовать детей в изучении и соблюдении правил дорожного движения.