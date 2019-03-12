Россияне переплачивают за услуги ЖКХ более, чем в два раза 16:32, 12 марта 2019 г.



Более, чем в два раза россияне переплачивают за услуги ЖКХ. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. По некоторым позициям граждане переплачивают коммунальщикам больше 100% от себестоимости услуг

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При этом глава ФАС подчеркнул, что три четверти российских регионов переплачивают за услуги ЖКХ, а остальные, наоборот, имеют заниженные тарифы. А в Иркутском районе, в поселке Малая Топка жители вообще решили отказаться от услуг коммунальщиков, которые требовали за вывоз жидких отходов по две тысячи рублей с квартиры.

Анжелика Казанкова, жительница пос. Малая Топка: «Ставят нам сюда деревянный туалет, то есть мы будем ходить в деревянный туалет, мы не будем мыться. Несмотря на то, что у нас неплательщиков всего три квартиры из двадцати квартир».

Жильцам тариф показался очень завышенным, и они решили самостоятельно откачивать емкость с отходами. Услуги ассенизаторов оценили в четыреста рублей с квартиры, но и эта сумма для некоторых жителей старых двухэтажных домов оказалась неподъемной.