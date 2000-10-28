Нерпу иркутской мастерицы подарили Филиппу Киркорову 18:00, 01 марта 2019 г.



Вязаная игрушка иркутской мастерицы стала подарком для Филиппа Киркорова. О том, что создает нерпу для звезды, Лидия Грабовская даже не подозревала.

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Наталья давно придумала подарить любимому певцу подарок. Заметный, чтобы можно было увидеть со сцены, и связанный с Иркутском. Увидела у мастерицы нерпенка и решила, что это то, что нужно. Лидия Грабовская же подумала, что шьет игрушку просто для знакомого.

Лидия Грабовская, мастерица: «Любопытство взяло верх, зашла на страницу к Наталье, увидела это фото, шок, конечно, не думала, что это получится».

Подарок Филипп Киркоров мог и не получить. Два года назад Наталья пыталась передать другой презент артисту, но его приняла только охрана. В этот раз звезды сошлись буквально на последней песне.

Наталья Иванова, поклонница Филиппа Киркорова: «Он не смог устоять, он не смог отказать нам, секунда- и нерпенок уже у него в руках».