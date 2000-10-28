700 миллионов на поддержку культуры 17:35, 01 марта 2019 г.



Более семисот миллионов рублей потратят в этом году на поддержку культуры в Приангарье. Это в несколько раз больше, чем предыдущие годы , об этом заявила министр культуры и архивов региона Ольга Стасюлевич.

Средства направят на строительство и реконструкцию домов культуры, покупку оборудования, приобретение новых книг для областных библиотек и подключение к сети "Интернет". В общей сложности, 32 объекта культуры построят и реконструируют в Иркутской области в этом году.