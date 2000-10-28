Областные спортивные соревнования кадетов МЧС прошли в Иркутске 17:30, 01 марта 2019 г.



Квест-игра «Азбука безопасности» прошла для юных кадетов МЧС. За звание лучших спасателей боролись 11 команд.

Программа квеста включила в себя проверку знаний и навыков в области пожарной безопасности, оказание первой медицинской помощи, пожарную профилактику.

Татьяна Болтова, заместитель начальника отдела формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения и подготовки руководящего состава Главного управления МЧС России по Иркутской области: «Ребята хотят участвовать в соревнованиях, которые направлены на безопасность жизнедеятельности. Я уверена, что без изучения и актуализации этих вопросов вообще невозможно развитие человечества. Наши дети - это наше будущее».