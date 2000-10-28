41 медаль завоевали юные спортсмены Приангарья 16:47, 01 марта 2019 г.



41 медаль завоевали спортсмены Приангарья в Новосибирске. Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойному минитрампу принесли спортсменам Иркутской области 29 медалей в личном зачете и 12 в командном.

Золотые медали в командном зачете по прыжкам на двойном минитрампе завоевала команда юношей. В командном первенстве в прыжках на акробатической дорожке иркутяне стали серебряными призерами.