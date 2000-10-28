Встреча с послом Франции Сильви Берманн прошла в Иркутском государственном медицинском университете. Обсудили совместный научно-исследовательский проект "Эволюция вирусных гепатитов в рак печени".
Сотрудничество медуниверситетов Гренобля и Иркутска продолжается более 20 лет. Его важность вышла на межгосударственный уровень.
Сильви Берманн, посол Франции в России: «В первую очередь, мы говорим о лингвистическом сотрудничестве, а что касается медицинского аспекта, то очень важно сказать о стажировках студентов. Сотрудничество с ИГМУ установлено давно и мы желаем его развивать».
Сильви Берманн продолжит медицинские встречи на следующей неделе. Она планирует посетить онкодиспансер и Иркутский диагностический центр.