Иркутская область установила рекорд в борьбе с ВИЧ 16:30, 01 марта 2019 г.



В Иркутске стартовал месяц профилактических акций по ВИЧ-инфекции. Желающие бесплатно сдадут анализы и узнают свой статус. Тестирование проводят в учебных заведениях и на предприятиях.

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Именно такие акции позволили добиться в регионе рекордных показателей по борьбе с заболеванием.

Юлия Плотникова, главный врач Иркутского центра СПИД: «Снижение заболеваемости произошло на 12,7%. Это большая цифра. Я хочу сказать, что в Российской Федерации, в целом, также произошло снижение. В том числе в регионах с высоким бременем ВИЧ-инфекции. Но вот эта цифра она намного выше, чем в среднем по Российской Федерации. В России произошло снижение в среднем на 2-4%».

При этом смертность от СПИДа снизилась сразу на четверть. Люди с ВИЧ получают всю необходимую помощь, в том числе психологическую. Но есть и проблемы: в регионе нередки случаи диссидентства. Когда люди отказываются от лечения, немалая доля среди них - беременные женщины.