В Иркутске стартовал месяц профилактических акций по ВИЧ-инфекции. Желающие бесплатно сдадут анализы и узнают свой статус. Тестирование проводят в учебных заведениях и на предприятиях.
Именно такие акции позволили добиться в регионе рекордных показателей по борьбе с заболеванием.
Юлия Плотникова, главный врач Иркутского центра СПИД: «Снижение заболеваемости произошло на 12,7%. Это большая цифра. Я хочу сказать, что в Российской Федерации, в целом, также произошло снижение. В том числе в регионах с высоким бременем ВИЧ-инфекции. Но вот эта цифра она намного выше, чем в среднем по Российской Федерации. В России произошло снижение в среднем на 2-4%».
При этом смертность от СПИДа снизилась сразу на четверть. Люди с ВИЧ получают всю необходимую помощь, в том числе психологическую. Но есть и проблемы: в регионе нередки случаи диссидентства. Когда люди отказываются от лечения, немалая доля среди них - беременные женщины.