Обещанный безлимитный проезд для льготников отложили на год 16:28, 01 марта 2019 г.



Безлимитный проезд в общественном транспорте для льготников всей Иркутской области отложен на год. Система льготного проезда без ограничений должна была заработать с первого января.

В министерстве социального развития пояснили, что переход на электронные проездные требует оснащения автобусов валидаторами. А они стоят дорого. Сейчас безлимитные проездные действуют в шести городах области. В марте на эту систему перейдут ещё четыре города.