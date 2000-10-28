ЗАВОД ПО РАЗЛИВУ БАЙКАЛЬСКОЙ ВОДЫ - ЗЛО? 17:43, 20 февраля 2019 г.



Строительство завода по розливу байкальской воды в Култуке надо остановить. Об этом заявляют общественники и жители посёлка.

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Сегодня они заявили, что стройка грозит не столько экологическими проблемами, сколько откроет доступ к ресурсам для иностранного бизнеса. По их данным в ближайшем будущем в этом месте могут появиться ещё 4 аналогичных завода.

Денис Букалов, президент ИРОО "Экозащита 365": «Это как судебный прецедент, если они построят один завод, дальше пойдёт уже просто на автомате. В перспективе ближайшей планируется строительство завода по перекачке воды из Бурятии, через Монголию прямиком в Китай, диаметр трубы полтора метра».

Сейчас активисты собирают подписи под петицией против строительства завода. Под документом уже значатся около 600 тысяч фамилий.

Зорикто Матанов, автор петиции против строительства завода: «Будем бороться за всемирное наследие, а ответственность за это наследие лежит на наших плечах. Так что мы должны его отстоять, защитить. Если не мы, то кто?».

По информации областных властей, новый завод обеспечит работой как минимум 200 человек. На данный момент трудоустроены 11 местных жителей. По проекту предприятие будет выпускать свыше полумиллиона литров воды в сутки.