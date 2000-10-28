ОБМАНУТОМУ ИРКУТЯНИНУ ПОМОГЛИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 17:31, 20 февраля 2019 г.



Жители Челябинской области помогли пожилому мужчине из Иркутска, который пешком и на попутках добирался домой из Москвы. Его обманул работодатель, и он остался с пустыми карманами.

С собой был только паспорт и телефон. Звонил домой, живёт недалеко от Иркутска в деревне. Денег на обратный билет не было. Водитель подобрал мужчину и накормил. Разместил пост в соцсетях, и люди собрали деньги на билет и еду. Сейчас мужчина находится в социальной гостинице. Домой отправится 21 февраля.