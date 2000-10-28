ДВА ДЕТСКИХ САДА И ДВЕ ШКОЛЫ СТРОЯТ В ИРКУТСКЕ 17:07, 20 февраля 2019 г.



Школу в микрорайоне Лесном строят в Иркутске. Там смогут учиться больше шестисот человек. В одном крыле сделают бассейн.

Завершить работы планируют к сентябрю. К этому же времени планируют достроить дополнительное здание гимназии №25. Заниматься в этом корпусе смогут более 500 детей. Всех учеников гимназии планируют перевести на обучение в одну смену.

Владимир Безденежных, директор гимназии №25 г.Иркутска: «Будет еще одна столовая с обеденным залом, будет большой спортивный зал, который по объему в два раза больше того, который находится в основном здании, будет амфитеатр, тренажерный зал».

Летом планируют достроить детский сад в предместье Рабочем. Он рассчитан на 350 воспитанников. В микрорайоне Первомайском возводят детский сад. Там ждут воспитанников от полутора лет. Детский сад сможет принять 350 человек. В здании предусмотрен в том числе бассейн. Закончить работы планируют в конце 2019 года.

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска: «Все новые объекты, которые мы вводим в эксплуатацию на протяжении трех лет, в обязательном порядке не только оснащены самым современным оборудованием, но и другими элементами, связанными с доступной средой, это обязательное условие».