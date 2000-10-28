МЕДАЛИ ЗАВОЕВАЛИ ИРКУТСКИЕ КОНЬКОБЕЖЦЫ И ДЗЮДОИСТ 17:00, 20 февраля 2019 г.



Первое место на соревнованиях по конькобежному спорту заняла сборная Иркутской области. Турнир "Серебряные коньки" проходил в Омске, в нем приняли участие более 70 спортсменов Сибирского федерального округа и Алтайского края.

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Среди юношей 11-13 лет три медали высшей пробы выиграл ангарчанин Алексей Бердников на дистанции 500 и 1000 метров. У девушек четыре золота завоевала иркутская спортсменка Софья Татуревич. Двукратным бронзовым призером на дистанции 1 километр стала иркутянка Анжелика Качурова. По итогу соревнований у сборной Иркутской области первое место в командном зачете. На втором - спортсмены из Красноярского края. Бронза у Алтайского края.

Серебряным призером открытого турнира Европы по дзюдо стал иркутянин Евгений Прокопчук. Соревнования проходили 16-17 февраля в Риме. Спортсмен выступал в весовой категории до 73 килограммов. Победу одержал над соперниками из Германии, Нидерландов и Китая.