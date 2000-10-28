ТУЛУНСКОГО БЛОГЕРА ЗАДЕРЖАЛИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
16:55, 20 февраля 2019 г.
Автора видео "губернаторской охоты" Артёма Павлечко задержали тулунские полицейские. В поле зрения инспекторов ГИБДД попала машина "Тойота".
Блогер ехал с выключенными фарами. Во время беседы с полицейскими молодой человек отказался сообщить сведения о себе и начал откровенно грубить. Поэтому инспекторы вытащили его из машины. На Артёма Павлечко составили два протокола - за нарушение правил пользования световыми приборами и неповиновение сотруднику полиции. Собранные материалы передали в суд, а блогера отпустили домой.