ВЛАДИМИР ПОЗНЕР ИЗВИНИЛСЯ ЗА НЕУДАЧНУЮ ШУТКУ 16:45, 20 февраля 2019 г.



Иркутский архитектор Туяна Басанова обратилась в Общественную коллегию по жалобам на прессу. Её оскорбило высказывание Владимира Познера в фильме "Самый. Самый. Самый" о странах Скандинавии и Финляндии.

Телеведущий произнёс фразу «Я не окосел?», увидев группу китайцев. В жалобе Басановой говорилось, что ей, как представительнице азиатской национальности, неприятны подобные высказывания, которые допускаются на федеральном канале. На что телеведущий извинился и сказал, что неудачно пошутил.