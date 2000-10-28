400 СТУДЕНТОВ ЭВАКУИРОВАНЫ ИЗ ГОРЯЩЕГО ОБЩЕЖИТИЯ В ИРКУТСКЕ 16:31, 20 февраля 2019 г.



Сообщение о пожаре в студенческом общежитии по улице Коммунистической поступило в 6 часов утра на пульт диспетчера. Там проживают студенты «Байкальcкого государственного университета».

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Горела одна из комнат, расположенная на пятом этаже. Пожарные ликвидировали возгорание в печение пяти минут. Более четырёхсот студентов были эвакуированы до прибытия пожарных. Сергей Синёв, проректор по хозяйственной работе БГУ: «Эвакуация студентов проводилась силами охранной фирмы, которая у нас осуществляет охрану. То есть не сотрудниками университета, это привлечённая организация, которая работает на основании договора». Но, по словам жильцов общежития, никакой охраны не было и эвакуационные выходы были закрыты. Жильцы общежития: «Мы просто все проснулись от того, что Гера кричал, бежав по коридору . Когда мы начали выходить, только тогда сработала пожарная тревога. Когда мы спустились, все было закрыто. А эвакуационные выходы? Да, они тоже были закрыты. Всё у нас было закрыто, мы просто остались одни». Жилец комнаты, где началось возгорание, двадцатилетний студент был доставлен в больницу с диагнозом - отравление угарным газом. По предварительным данным МЧС, пожар мог произойти из-за обогревателя. Точную причину установят специалисты.