400 СТУДЕНТОВ ЭВАКУИРОВАНЫ ИЗ ГОРЯЩЕГО ОБЩЕЖИТИЯ В ИРКУТСКЕ

16:31, 20 февраля 2019 г.

Сообщение о пожаре в студенческом общежитии по улице Коммунистической поступило в 6 часов утра на пульт диспетчера. Там проживают студенты «Байкальcкого государственного университета».

Горела  одна из комнат, расположенная на пятом этаже. Пожарные ликвидировали возгорание в печение пяти минут. Более четырёхсот  студентов были эвакуированы до прибытия пожарных. Сергей Синёв, проректор по хозяйственной работе БГУ: «Эвакуация студентов проводилась силами охранной фирмы, которая у нас осуществляет охрану. То есть не сотрудниками университета, это привлечённая организация, которая работает на основании договора». Но, по словам жильцов общежития, никакой охраны не было и эвакуационные выходы были закрыты. Жильцы общежития: «Мы просто все проснулись от того, что Гера кричал, бежав по коридору . Когда мы начали выходить, только тогда сработала пожарная тревога. Когда мы спустились, все было закрыто.  А эвакуационные выходы? Да, они тоже были закрыты. Всё у нас было закрыто, мы просто остались одни».  Жилец комнаты, где  началось возгорание, двадцатилетний студент  был доставлен в больницу с  диагнозом  - отравление угарным газом. По предварительным данным МЧС,  пожар мог произойти из-за обогревателя. Точную причину установят специалисты.



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