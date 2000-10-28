"Будь моей мамой": проект, который более 10 лет помогает воспитанникам детдомов обрести семью 18:51, 29 декабря 2018 г.



Встретить Новый год с семьей мечтают десятки мальчиков и девочек в детских домах Иркутской области. И у многих из них мечта сбылась. Несколько героев программы "Будь моей мамой" уже дома.

Это лучезарная голубоглазая Алиса , подвижный и энергичный Данил , добрая веселушка Даша. Все они готовятся к первому за несколько лет семейному празднику. Как и ласковый Лёша, который очень мечтал о доброй маме. И спустя полгода улетел со своей новой семьей в Краснодар. А в Иркутске осталась нежная Вера. Счастливы с родителями озорные брат и сестра Саша и Оксана. А наш серьезный художник Александр теперь рисует портреты мамы. Программа "Будь моей мамой" выходит в эфир уже более десяти лет и делает воспитанников центров помощи детям на шаг ближе к приемным родителям. "Дети, которые говорят: на Новый год я уже много лет загадываю желание, чтобы у меня появились мама и папа или просто мама. Когда желания этих детей сбываются, для меня это большое счастье независимо от того, конкретно от моего сюжета это случилось или, возможно, кто-то просто увидел нашу программу и понял, что есть такие дети, и ему пришло в голову, и они пусть не этого конкретного ребенка усыновили или взяли под опеку, а другого. В любом случае наша программа в принципе обращает внимание на наличие таких детей, на то, что они абсолютно нормальные дети, они готовы дарить любовь, тепло, заботу", - сказала Марина Беклемишева, автор программы "Будь моей мамой" с 2014 по 2018 гг.

В Новый год мы по традиции благодарим всех, кто помогал нам в организации съемок доброго проекта, и, конечно, приемных родителей.