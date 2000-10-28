О спортивных победах, которыми Иркутская область гордится в этом году 18:21, 29 декабря 2018 г.



Баскетбольную команду "Иркут" распустили. Такой печальной спортивной новостью заканчивается 2018 год. Информацию разместил в социальных сетях бывший главный тренер "Иркута" Евгений Саловаров. Причина - финансовые трудности. Но сейчас мы хотим вспомнить о ярких и позитивных моментах иркутского спорта в 2018-м.

Артем Черноусов - лучший спортсмен Иркутской области 2018 года по олимпийским видам спорта. Он стал победителем чемпионата мира по пулевой стрельбе и привез полный комплект наград: золотую, серебряную и бронзовую медали. Для Артема этот чемпионат был первым и сразу стал победным. Там же спортсмену вручили лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио.

А в неолимпийских видах спорта победа у девушки. Анастасия Дегтярева победила на чемпионате мира по спортивной аэробике составе сборной России. Итог - две золотых медали. Кстати, сама сборная впервые завоевала первое место на мировом чемпионате.

Сюрпризом года можно назвать сборную Иркутской области по кёрлингу. И девушки, и юноши одержали победу на первенстве России. Соревнования проходили в Сочи. К примеру, девушки с первой игры в плей-офф сразу попали в финал.

Чемпион мира по тайскому боксу – иркутянин Алексей Федотов. Он стал первым на мировом состязании по муай-тай, которое состоялось на родине этого вида единоборств в Таиланде. Спортсмен успешно провел несколько профессиональных боев в весовой категории до 75 килограммов.

Успехи у спортсменов Иркутской области и в совершенно новом виде спорта – командных боях. Единоборство, когда на ринге сражаются сразу восемь человек, четыре на четыре. Наша команда прошла в финал российского чемпионата.

В этом году Иркутская область приняла Международный национальный фестиваль "Алтаргана". Это праздник творчества и спорта. Он призван сохранить традиции бурятской культуры. В состязаниях померились силами лучники, шахматисты, борцы и конники. Соревновались даже в разбивании хребетной кости.

В октябре в Иркутске начали строить новый ледовый дворец, практически стенка в стенку с предыдущим. Завершить объект точно должны к 2020-му. Ведь Иркутск примет чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужчин. Соревнования по бенди такого уровня наш регион уже принимал в 2014 году.