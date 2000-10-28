"Пушистое счастье": десятки животных обрели благодаря нашим телесюжетам дом и любящих хозяев 16:47, 29 декабря 2018 г.



Еще одни важные итоги для нас. В этом году мы начали новый проект "Пушистое счастье". Это программа о бездомных животных, которые живут в приюте для собак "Ной-ПовоДОГ". Однажды они стали просто не нужны, их выбросили умирать. Но они по-прежнему верят в людей и ждут своего хозяина. За семь месяцев десятки животных обрели дом: щенки, взрослые собаки. И мы этой цифрой гордимся. Потому что все больше людей приезжает в "Ной-ПовоДОГ" за своим пушистым счастьем.

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Эти кадры - награда за работу журналистов и волонтеров, сотрудников приюта и всех добрых людей. Эти кадры о собаках, которые нашли свой дом. Кто-то из них приходил сюда сам, спасаясь от голода и холода. Как будто работал собачий телеграф: есть место, где ждут и погладят. Люди жестоки, и не раз они оставляли коробки с маленькими щенками у ворот приюта "Ной-ПовоДОГ". Или бросали их на рельсы, чтобы они погибли. Но их спасли. Сотрудники приюта. Здесь помогают всем бездомным и бывшим домашним животным. Ищут для них новых хозяев или старых, если те вдруг сами оказались потеряшками. Моют, лечат, прививают и, конечно, кормят. Начинался приют с нескольких вольеров. Теперь это крупный центр, и он будет расти. "В этом году мы стали региональным оператором проекта фонда "Вольное дело". И у нас развернулась грандиозная стройка, у нас произошло глобальное благоустройство территории. Отсыпка территории. Мы сделали забор на 2 гектара земли. Самое главное - мы построили новый ветеринарный блок. То есть мы теперь не будем никого никуда возить, как мы это делали раньше, а будем это все делать у себя", - говорит Ирина Верещагина, руководитель фонда "Ной-ПовоДОГ".

Только что приступило к работе еще одно подразделение. Стационар под названием "Мое собачье дело" готов лечить, выхаживать после операций, поднимать на ноги, точнее на лапы, и собак, и кошек. "Готовы принять гостиничных собак на новогодние праздники, на поездки. Предоставляем места как в клетках, так и индивидуальные, все по желанию хозяев", - рассказала Татьяна Константинова, директор ветеринарного стационара "Мое собачье дело".

Даже в самые лютые морозы и новогодние праздники не останавливается работа по сбору продуктов, кормов, медикаментов для бездомных животных. Вот и сейчас в торговом центре "Модный квартал" до 30 декабря будут работать люди, неравнодушные к чужому пушистому одиночеству. Они привлекают внимание общества к этой проблеме, которая камнем лежит на сердце у добрых людей. Помочь кормами и медикаментами можете и вы. А мы будем продолжать наше "Пушистое счастье". Теперь программа будет выходить не только в телевизионном формате. "Да, мы с удовольствием подхватим этот проект, будем публиковать сюжеты о домашних питомцах, о животных, у которых сейчас нет хозяев. Мы постараемся сделать так, чтобы они друг друга нашли. Мы считаем, что проект будет успешным. И призываем всех: партнеров, волонтеров, наших читателей. И будем рады новым читателям и зрителям в новом году", - сказала Анна Суркова, генеральный директор портала "IRK.RU".

Рубрика "Пушистое счастье" выходила в эфире медиахолдинга "АС Байкал ТВ" семь месяцев. Это самый молодой проект нашего коллектива, но большой результат говорит сам за себя: десятки животных обрели благодаря нашим телесюжетам дом и любящих хозяев. И в тоже время это очень мало. Потому что сотни животных все еще находятся на улицах Иркутска и других городов. "Эта рубрика очень ценна для меня как для человека. Я увидела проблему, которая существует с бездомными животными. Я увидела проблему бесчеловечности. Всем нашим ребятам, которые помогали, огромное спасибо, потому что это попытка сделать добро", - призналась Наталья Ветрова, главный редактор программы Новости "АС Байкал ТВ".

Обратите на них внимание. Помогите по возможности. Ведь это позволит им дальше жить. А ваше сердце, отдав тепло пушистому бездомышу, само станет теплее. Потому что с вами всегда рядом будет пушистое счастье.