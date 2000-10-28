Рост тарифов ЖКХ, мусорная реформа. Что ждет нас в новом году? 16:04, 29 декабря 2018 г.



С 1 января начнем жить по-новому. Как в сказке. Чем дальше, тем страшнее, но с непременной верой в счастливый финал. В новом году россиян ждет сразу несколько изменений, к которым лучше быть готовыми заранее. В платежках за ЖКХ появится новая строчка, да и суммы вырастут. Почему и на сколько, расскажем далее.

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В 2019-м платежи за ЖКХ возрастут дважды. С 1 января - на 1.7%, с 1 июля - на 2.4%. Постановление в ноябре подписал Дмитрий Медведев. В ответ на возмущения власти объясняют: общий рост не должен превысить целевую инфляцию. Такие изменения напрямую связаны с еще одним повышением. С 1 января возрастает ставка налога на добавленную стоимость - на 2%. То есть коммунальщики начнут платить больше налогов и, если оставить платежи прежними, окажутся в убытке. Впрочем, платить повышенный НДС начнут все производители товаров и услуг. А значит, можно ждать роста цен и на продукты, и на бензин, и на вещи.

А если вспоминать о ЖКХ, есть еще одно новшество: мусорная реформа. Все полигоны теперь должны быть сертифицированными, и вывозить отходы нужно абсолютно из всех населенных пунктов. Инфраструктуры в большинстве территорий нет, ее нужно только создавать. И деньги на это будут собирать уже с 1 января. Хотя по факту с нового года ничего больше не изменится: мусор будут отвозить на полигоны и захоранивать там. Платить будем по новым тарифам, и в этом случае экологичное поведение, когда каждый сортирует свой мусор и сдает на переработку, становится просто невыгодным. Как это будет действовать, не можем понять не только мы с вами, но и чиновники.

И о других новшествах с 1 января: для самозанятых введут новый налог. Пока на четырех пилотных территориях. Увеличится пособие по безработице. Теперь его минимум - полторы тысячи в месяц, максимум для большинства - 8 тысяч. И для тех, кому пять или меньше лет до пенсии, - 11 тысяч. Также проиндексируют пенсии для всех индивидуально, в зависимости от стажа и других нормативов. И, наконец, поднимут минимальный размер оплаты труда. На 117 рублей.