Символ 2019 года - желтый земляной кабан – появился на ферме в Эхирит-Булагатском районе 15:23, 29 декабря 2018 г.



А вы когда-нибудь бывали на ферме Деда Мороза? Когда чудо совсем близко к реальности? А совпадения заставляют вспомнить сказки из детства? Съемочная группа программы "Новости" побывала в гостях у фермера с новогодней фамилией и его питомцев.

В ста километрах от Иркутска, неподалеку от маленького села Харат Эхирит-Булагатского района, в деревянной избушке гостей встречает Дед Мороз. С небольшой оговоркой. В костюме сказочного персонажа фермер с фамилией Морозов. Валерий рассказывает: родом из Нижнего Новгорода. В прошлом оперативник уголовного розыска. Работал в прокуратуре. Всегда мечтал заниматься сельским хозяйством. И жизнь преподнесла сюрприз. В Иркутске познакомился со своей будущей женой. Так и стал сибиряком. "Первых мы привезли сюда гусей. Количество гусей было очень большое. Два года назад у нас поголовье составляло около трех с половиной тысяч штук", - говорит Валерий Морозов, фермер.

Со временем земельный надел вырос до 900 гектаров. На полях заработала сельхозтехника. Стали заготавливать свое сено и картофель. К пернатым присоединились кролики, овцы, коровы, лошади и, конечно, свиньи. Габаритные свиноматки, или как их здесь по-деревенски называют, Машеньки ластятся и, словно домашние питомцы, подставляют мордочку для поглаживаний.

В теплой стайке родильное отделение. Этой маленькой овечке всего два дня. А здесь подрастает молодняк. "Здесь у нас вьетнамские вислобрюхие. Но за счет того, что все-таки они не во Вьетнаме, а в Сибири, поэтому к холодам вот они покрылись, можно даже сказать, кудряшками. Каждая порода, она подстраивается под условия содержания", - рассказывает Валерий Морозов.

Около сотни поросят разных размеров и расцветки. Черные вьетнамские и привычные белые. Год Свиньи или Кабана своим пришествием завершает двенадцатилетний цикл символов. Но цвет животного по китайскому календарю в этом году должен быть желтый.

В реальной жизни, как и в сказке, всегда есть место чуду. Два месяца назад здесь появился необычный поросенок. Хозяева фермы решили провести эксперимент и скрестили две породы - дюрок и вьетнамская вислобрюхая. И получился необычный зверь - символ будущего 2019 года, желтый земляной кабан.

Говорят, год Желтой Земляной Свиньи будет одним из самых спокойных для всех знаков гороскопа. И пусть Золотой Кабан нам принесет в следующем году счастье и успех.