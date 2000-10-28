2018 год в культурном плане можно назвать легендарным 15:16, 29 декабря 2018 г.



Концерт Эмира Кустурицы и его оркестра прямо в центре Иркутска, громкие мировые театральные и кинопремьеры, возвращение в город классического балета. Представляем вам хит-парад событий.

"Гайдай - мой земляк!" - гордо восклицали иркутяне в начале года. Так город праздновал 95-летие великого режиссера, подарившего нам кино без срока годности. Вспоминали, как он мечтал о театре и работал в Иркутском драматическом. Как ушел на фронт, получил страшное ранение, а потом всю жизнь старался рассмешить людей.

А летом в городе Зима отмечали день рождения еще одного великого земляка - Евгения Евтушенко. В 2018 ему исполнилось бы 86. На площади у школы, которая носит имя поэта, открыли первый в мире памятник Евтушенко. Монумент вызвал неоднозначную реакцию, но одно ясно точно: теперь поэт навсегда вернулся на родную станцию.

Мировая кинопремьера случилась в Иркутске на фестивале "Человек и природа". Открывал форум фильм "Облепиховое лето". Это первая художественная лента об Александре Вампилове. Часть картины снимали на берегу Байкала. Вампилова в ней играет заслуженный артист России Андрей Мерзликин, который лично обещал представить фильм в Иркутске. Так и сделал, назвав эту роль знаковой в своей карьере.

Абсолютно фееричным выдался в этом году фестиваль "Звезды на Байкале". Денис Мацуев, который, казалось, уже не сможет удивить избалованных классической музыкой иркутян, все-таки сотворил чудо. Привез в Иркутск народную артистку Ксению Раппопорт, которая под аккомпанемент Полины Осетинской сыграла спектакль "Неизвестный друг" по рассказу Ивана Бунина. Открывал фестиваль маэстро Владимир Спиваков и национальный филармонический оркестр России. А вот закрывались "Звезды на Байкале" воистину легендарным концертом. Эмир Кустурица и его "The No Smoking Orchestra" в самом центре Иркутска, и это был не сон.

Еще одна премьера мировая в Иркутске пришлась на 2018-й. Впервые в театре кукол поставили вампиловскую "Утиную охоту". Режиссер Борис Константинов - уроженец Иркутской области, сейчас возглавляет государственный академический театр кукол имени Образцова. Его тонкая, ироничная, щемящая и душевная постановка потрясла даже скептиков. А в драматическом театре впервые поставили спектакль без слов к 190-летию Льва Толстого. Повесть "Холстомер" известный хореограф Сергей Землянский превратил в пластическую постановку, в которой прекрасно все: от идеи до декораций и костюмов.

2019-й в России объявлен Годом театра. Так что премьер, гастролей и культурных событий будет еще больше. Ждем!