Пенсионная реформа стала самой обсуждаемой новостью этого года 15:11, 29 декабря 2018 г.



Самой обсуждаемой новостью этого года в России, по данным опросов, стала пенсионная реформа. Она стала неожиданностью для всех жителей страны, не только для пенсионеров. Жители Иркутской области несогласие выражали не только на митингах. На выборах в региональный парламент против "партии власти" проголосовали больше трети избирателей. Но протесты не помогли. Закон все же приняли, правда со льготами и мерами поддержки. Чего ждать тем, кому до пенсии оставалось всего ничего?

До выхода на пенсию Маргарите Гервазюк оставалось меньше года, когда в России приняли поправки в федеральный закон. Ее стаж - больше тридцати лет. Последние 12 работает в детской больнице Иркутска. Не то, чтобы женщина мечтала о заслуженном отдыхе, наоборот, хотела поработать еще несколько лет. Но реформа все равно ее расстроила. Рассчитывала на прибавку к своему доходу. Теперь финансовые планы придется корректировать. "Считала, что поговорят про эту реформу год-два. Будут решать. Или будет референдум. Народ будет против, это все отложат. А тут 2-3 месяца прошло, быстро все приняли. Как снег на голову. Я считаю, что очень резко перестроиться надо. Очень резко перейти. Молодежь, допустим, которой 20 лет, они бы за 40 лет перестроились. Могли бы, может, накопить себе на пенсию. А вот нам как-то нет", - говорит Маргарита Гервазюк, специалист по кадрам.

В такой ситуации не только наша героиня. Женщины 1964 года рождения выйдут на пенсию только через полгода после того дня, как им исполнится 55. Такая же ситуация у мужчин 1959 года рождения. Переход на новые правила будет постепенный, обещали разработчики закона. То есть только в 2028 году на пенсию начнут выходить те, кому исполняется 60 и 65 лет. При этом поправки коснутся не всех. "Это, например, так называемые "списочники". Это работники вредных и опасных производств, горячих цехов, подземных работ. Их повышение возраста никак не коснется. То же самое касается и женщин, которые родили и воспитали 5 и более детей. Они и сейчас у нас уходят на пенсию в 50 лет. И в новом законе эта норма тоже сохранена", - пояснила Татьяна Сулоева, руководитель пресс-службы отделения ПФР по Иркутской области.

Есть еще и совершенно новая норма. На два года раньше смогут выйти на пенсию женщины, у которых 37 лет стажа, и мужчины со стажем в 42 года. Ежегодно в Иркутской области назначают примерно 45 тысяч пенсий. Из них около 12 тысяч - досрочные. Пенсионная реформа, по мнению властей, мера вынужденная. Сейчас тенденция такая: работающего населения все меньше, а неработающих пенсионеров все больше. Ну а тем, кому до пенсии еще далеко, самое время задуматься о накоплениях. Ведь никто не обещает, что закон останется неизменным.