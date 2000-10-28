Цены на бензин в стране за 2018 год выросли почти на 10% 15:05, 29 декабря 2018 г.



Цифры за 40 и заморозки. Речь не о погоде, а о ситуации на топливном рынке. За год мы не раз впадали в уныние от скачков цен на бензин. Сейчас они подобрались к 50-рублевой отметке, но... неожиданно застыли. Что стало этому причиной и надолго ли затишье? Об октановом числе и градусе народного волнения - в следующем материале.

Декабрь выдался неспокойным, особенно в Париже. В воздухе летал не аромат духов и жареных каштанов, а дым от коктейлей Молотва, которые традиционно делают на основе бензина. Именно бензин послужил причиной народных волнений, точнее его стоимость. Сейчас литр 92-го для парижан стоит около ста рублей. И люди не стали терпеть, когда власти начали говорить об очередном плановом повышении цены на горючее на три евро-цента. При условии, что за год стоимость бензина подскочила на 15%.

По уровню жизни Иркутск, конечно, не Париж, но по росту цены на бензин с Европой сравнялся. Но люди возмущаются только на кухнях, до открытых протестов, можно сказать, и не доходит. Этим летом иркутяне собрались все-таки на митинг. Но ожидаемо получили от этого нулевой результат. Примета конца года - большие очереди на одной из крупнейших сетей АЗС. Люди не хотят выходить на протесты, а вот ради экономии в несколько десятков рублей терпеливо ждут на морозе.

- Стою в очереди по часу 2-3 раза в неделю.

- Очереди за бензином давно помните?

- Нет, вообще их не видела никогда. Сейчас около месяца это постоянно. И вся Байкальская частично стоит из-за этого по вечерам.

- Вы готовы убивать время в очередях?

- Приходится, бензин сейчас очень дорого стоит, а машина очень много кушает.

- Когда в последний раз стояли в очередях?

- Такого я не помню вообще, не было.

- А вы при какой стоимости откажетесь от машины?

- Ни при какой, машина - это средство передвижения. Так что в любом случае я буду ездить на машине.

- Вы готовы тратить время в очередях ради такой экономии?

- Ну, конечно, а как выживать с нашими зарплатами? Каждый грош экономим.

У кого-то бензин заканчивается прямо в очереди, а вот терпение, судя по всему, не кончится никогда.

- Бензин кончился в очереди?

- Да, есть такое.

- А долго здесь проторчали?

- Да нет, не очень долго, но он закончился, и теперь надо как-то налить его.

- А при какой стоимости вообще откажетесь от машины?

- Ни при какой, необходимость.

По данным Росстата, цены на бензин в стране за 2018 год выросли почти на 10%. Но это ведь только стоимость топлива, а она как всегда сказывается на товарах, продовольствии и услугах. А значит, за это повышение мы уже неоднократно заплатили. Власти пообещали, что до весны цифры на табло автозаправок не изменятся. Этого же решения удалось добиться и парижанам. Но большей ценой - жизнями и здоровьем протестантов.