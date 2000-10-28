Нечеловеческая жестокость: в Карлукском приюте зверски решают проблему бездомных животных 18:52, 28 декабря 2018 г.



Особенно сложно выживать зимой бездомным животным. Ситуация с ними в Иркутской области приобретает масштаб катастрофы. На улицах сотни собак, которых теряют или бросают после дачного сезона. Эти же ряды пополняют щенки, которых нерадивые хозяева нестерилизованных животных выбрасывают за ненадобностью прямо на остановках, в подворотнях или подъездах жилых домов. Следить за ситуацией, применяя гуманные методы, должна компания, которая выигрывает тендер на отлов бездомных животных. Но сотрудники "Пяти звезд" - это так называемый приют в Карлуке - делают это особенно изощренными способами. Все подробности в специальном репортаже.

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Собаку покойного отца Алексея отловили и убили. Это произошло в Усть-Куде. Питомец семьи, которая переживала потерю, пропал с улицы. Там он ждал своего хозяина, который уже никогда не пришел бы домой. Но собаке не объяснишь, и он с отчаянной преданностью каждый день встречал, как Хатико, отца семейства. Все в округе знали этого спаниеля. Относились с пониманием. Но в один из дней пес попал под отлов: его увезли в неизвестном направлении на глазах изумленных детей. "Я в первую очередь залез в интернет и проверил, какая организация отлавливает собак, кто выиграл тендер. Я узнал, что в Карлуке находится питомник, куда должны свозить всех животных, которых отловили. Моя мама со своей подругой поехали в Карлук, чтобы разузнать, где и как, куда увезли, может быть, забрать", - рассказывает Алексей.

Алексей несколько часов пытался дозвониться до приюта "Пять звезд", который находится в деревне Карлук. Трубку никто не брал. А когда заветные гудки сменились женским голосом, Алексей схватился за сердце. Ему сообщили: их любимца усыпили и даже успели кремировать. "Сначала, как сказать, опешил. А потом начал сводить все воедино. Это получается, что все успели сделать за какой-то промежуток времени. Я считаю, что это вранье", - сказал Алексей.

Мужчина обратился в прокуратуру и написал на руководство карлукского приюта заявление. По словам владельца приюта Александра Солдатова, собака была вся в ранах, истекала кровью. Но все свидетели, при которых спаниеля поймали, утверждают: пес целый и невредимый сидел на дороге, когда к нему подъехала машина. Она и стала последним местом, где пес еще был жив.

Приют в Карлуке уже много лет называют концлагерем для животных. Собаки, и взрослые, и щенки, умирают прямо в вольерах. Их никто не лечит. Этого пса вывезли на операцию из Карлука волонтеры. Они не могли смотреть, как животное умирает от опухоли и ему там не оказывают никакого лечения. А прямо за территорией можно увидеть трупы животных, скелеты щенков в мешках. Зоозащитники то и дело инициируют проверки. Но на данный момент "Пять звезд" - монополисты. Они производят отлов в Иркутске, Иркутском районе и некоторых городах и поселках Иркутской области. Все это потому, что в региональный закон была внесена поправка, которая позволяет проводить безнадзорным животным эвтаназию, если их признают агрессивными. А сотрудники карлукского приюта признают таковыми почти всех, кого отловили, не выдерживая сроков передержки. "При отлове любое животное можно признать агрессивным, потому что понятно, он защищает себя. Животное боится, огрызается. По этим признакам уже можно провести эвтаназию. Хотя я считаю, что не должно такого быть", - заявляет Вячеслав Славин, директор питомника "К-9".

Именно по этой причине многие приюты, где содержат бездомных животных и которые могут осуществлять отлов, не выходят на конкурс. Тем временем в комитете городского обустройства, который курирует работу отловщиков, ничего подозрительного в работе "Пяти звезд" не видят. Нам поясняют: отлов производится вместе с волонтерами и каждый может отследить судьбу собаки, которая была поймана.

Когда мы отправились в Карлук, владельца приюта не было на месте. Но эти кадры говорят сами за себя: собаки сидят в вольерах без воды и еды, в собственных фекалиях. А в теплом помещении находиться невозможно: едкий запах испражнений режет глаза. Чиновники говорят: ничего подобного они там не видели. "Мы обязательно присутствуем при отлове собак, выезжаем в питомник, смотрим, как собаки содержатся. Составляем акты, какие-то если замечания, выставляем сроки, в соответствии с которыми он должен их устранить. В случае неустранения, тогда бы велась уже претензионная работа, но, по крайней мере в этом году, у нас такого не было", - сказала Татьяна Луговская, начальник отдела благоустройства департамента городской среды КГО г.Иркутска.

На самом деле для отловленных сотрудниками приюта "Пять звезд" животных дальнейшая судьба - лотерея. Попадут они в приют или погибнут при отлове, решает только удача и настроение владельца. "Я за безопасность людей. Я люблю животных, я считаю, что бродячих животных на улице быть не должно, у них должен быть дом свой. Но поскольку такая ситуация, у нас нет такого бюджета, чтобы всем собачкам построить огромнейший приют и у каждой собаки или у 10 собак будет один куратор", - заявил Александр Солдатов, владелец приюта "Пять звезд".

Чаще всего до вольеров "Пяти звезд" доезжают те, кого привезли неравнодушные жители. У собак с крепким иммунитетом шансов на выживание больше. А щенки погибают от вирусных инфекций или голода. Изменить ситуацию может новый закон "Об ответственном обращении с животными". Его подписал Владимир Путин. Требования по содержанию питомцев ужесточили, причем не только для владельцев, но и для хозяев приютов. А главное, теперь запрещен самовыгул. Ведь именно из-за него домашняя собака может потеряться или, как в случае нашего героя, потерявшего спаниеля, попасть под отлов. "По-хорошему, подразумевалось, что, если собака на самовыгуле, ее должны отловить, поместить в приют и наказать владельца штрафом за такое недобросовестное отношение к своему питомцу. Опасно это тем, что они могут подхватить какую-нибудь инфекцию от бездомных собак, попасть под автомобиль, их могут просто отравить", - поясняет Татьяна Овсянникова, зоозащитник.

Теперь дело о собаке Алексея будут решать в суде. Молодой человек намерен идти до конца и наказать виновных. И, как говорят юристы, дело о спаниеле может стать резонансным не только для Иркутска, но и для всей России. Ведь животные имеют такие права на жизнь, как и мы, люди.