Женщина погибла в аварии в поселке Маркова в Иркутске, еще три человека серьезно пострадали 18:42, 28 декабря 2018 г.



Известно, что водитель "Мазды Демио" двигалась по улице Промышленная. Потеряв управление, она выехала на встречную полосу, в результате произошло столкновение с другой машиной. Всех участников аварии доставили в больницу с различными травмами. С погибшей 30-летней женщиной ехал ребенок. В другом авто тоже пострадали дети.

"Пассажир "Мазды Демио" госпитализирован, водитель "Короллы" и два пассажиры госпитализированы. Хотел уточнить, что двое пассажиров - это несовершеннолетние", - сказал Иван Добровольский, инспектор по пропаганде БДД ГИБДД г.Иркутска.

Сейчас в причинах этой аварии разбираются полицейские. Граждан, которые обладают сведениями о случившейся автоаварии, полиция просит обратиться в ГИБДД или по телефонам 217-600, 217-601, 02.