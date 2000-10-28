До трех часов ночи проработает общественный транспорт Иркутска в новогоднюю ночь 18:37, 28 декабря 2018 г.



Речь идет о муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях. Это они развезут горожан по домам в праздничную ночь. Весь остальной транспорт будет курсировать также, как в выходной день. По такому же расписанию будут работать со 2 по 8 января. А в первый день нового года муниципальные автобусы, трамваи и троллейбусы выйдут на линию в восемь утра. Самые востребованные номера будут на улицах города до 23.00.