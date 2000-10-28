Мария Яшникова представит иркутянам свою новую постановку - пластический спектакль "Близость" 18:12, 28 декабря 2018 г.



Что такое близость? Ответ иркутский хореограф ищет в танце. Новый пластический спектакль поставила Мария Яшникова. Недавно девушка вернулась с Международного фестиваля современной хореографии "Контекст" в Санкт-Петербурге, в котором участвовала во второй раз. В этом году Мария открыла для себя новую танцевальную технику - гага. И придумала новую пластическую историю, в которой вместе с еще четырьмя танцорами рассуждает, что такое близость, искренность, настоящее доверие и почему их сегодня так не хватает людям.

Сейчас артисты репетируют спектакль в галерее современного искусства. Постановка раскроет разные стороны личности человека, расскажет, как на нас влияют окружающий мир, трудности, близкие люди и почему однажды люди перестают доверять друг другу. "Мне хочется оставить у зрителя послевкусие. То есть была какая-то идея, и после этого я хочу, чтобы человек вышел счастливый. Все, что бы с нами ни происходило, хороший это опыт или плохой, ты должен оставаться благодарным, должен оставаться счастливым. По крайней мере, у меня такое внутри есть состояние. И мне хочется, чтобы зритель тоже это испытал. Близость для меня - это без слов чтобы было понятно. Потому что словами так самообманываются все и улыбаются друг другу", - говорит Мария Яшникова, хореограф.

Свой второй пластический спектакль Мария Яшникова ставит под музыку разных стилей: звучит классика, электроэтно, рок. Премьера социально-философской постановки "Близость" состоится 4 и 5 января.