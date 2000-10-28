Близкая к норме, но не очень теплая новогодняя ночь ждет иркутян в этом году 17:44, 28 декабря 2018 г.



Какой будет погода в праздничную неделю, рассказали метеорологи. 29 и 30 декабря морозы еще сохранятся. Это влияние мощного и малоподвижного антициклона. 31 числа холода отступят, но совсем ненамного. Ночью температура может опуститься до -25 градусов. Так что, если будете встречать Новый год на улице, одевайтесь теплее. А вот такого нужного в праздничную ночь снега, вероятнее всего, не будет. Его ожидают не раньше 2 января.

"Осадками будет занята северная часть области. И преобладающий фон температур в этот период: ночные часы от -20 до -27 градусов, местами -30, -35. Днем -12, -17. Местами -22, -27", - сообщила Юлия Янькова, начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра.

Сегодня, по метеорологическому критерию, 57-й день зимы в Иркутске. Начало считают от того дня, когда состоялся устойчивый переход температуры воздуха через ноль градусов. Самое суровое время года уже дважды в этом сезоне показало по-настоящему сибирский характер: в начале и третьей декаде декабря. Самую низкую температуру в регионе зафиксировали 25 числа на метеостанции Ика в Катангском районе - минус 54 градуса. Это рекорд нынешней зимы. Пик холодов в областном центре пришелся на 26 и 27 декабря. В районе аэропорта было минус 40 градусов. Эти показатели - большая редкость для конца декабря в Иркутске. Такие же морозы стояли в городе в 2010 году. А до этого - в 1979-м.